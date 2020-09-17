Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

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Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир, передают "Известия". Об этом сообщила пресс-служба министерства 17 сентября.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

3 сентября российский Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов — фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Уточнялось, что их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке.

12 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам, что препараты для лечения коронавируса планируется включить в список жизненно необходимых.

В начале июня Минздрав добавил в список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых фавипиравир. Также в нем были указаны ныне отсутствующие мефлохин, лопинавир+ритонавир.

Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков/"Известия"