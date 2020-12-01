Минздрав озабочен ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Калининградской области

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Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", - сказал министр.

Глава Минздрава РФ добавил, что около 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом на данный момент свободны.

"Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сообщил он.

Мурашко также заявил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что свободные реанимационные койки имеются в достаточном количестве.

Амбулаторное лечение

Мурашко также отметил, что почти 80% пациентов с коронавирусом в России сейчас проходят лечение амбулаторно.

"На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 79% пациентов, в стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тыс. пациентов - это с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее - и 16 тыс. пациентов - это с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики", - сказал он.

Большинство регионов России начали обеспечивать амбулаторных пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами, сообщил глава Миндрава.

"Сегодня уже большинство регионов начали поставки и обеспечение непосредственно пациентам [необходимых лекарств]. Более 80% субъектов уже закрывают в полном объеме, но по 20 субъектам остается вопрос на контроле", - сказал он.

Помощь медикам

Мурашко также сообщил, что для помощи российским медикам в борьбе с пандемией к настоящему времени привлечено 10 тысяч автомобилей, прорабатывается также вариант использования в этих целях службы такси.

"Если я докладывал, что на прошлой неделе дополнительно привлеченных машин было порядка 8 тыс., дефицит мы видели на уровне 2,7 тыс. машин, то сегодня количество дополнительно привлеченного автотранспорта составляет 10 тыс., плюс дополнительно с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко совместно с регионами отрабатывается привлечение службы такси для работы с медицинскими работниками на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко.

Министр также отметил, что более 50 тыс. студентов-медиков помогают врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в России.

"Сегодня более 50 тыс. студентов-медиков активно помогают медицинским работникам, штатным, в Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что студенты в нынешний тяжелый период являются надежной опорой и помощью медицинским работникам в целом в стране и в субъектах РФ.

Поставка вакцин против гриппа

Поставки вакцин против гриппа завершены во все российские регионы, подчеркнул Мурашко.

"Полностью завершена поставка вакцины во все субъекты Российской Федерации. До 15 декабря будет завершено в том числе и введение данной вакцины для всех пациентов, запланированных к вакцинации в этом году", - сказал министр.

Мурашко пояснил, что по поручению президента РФ вакцинация против гриппа 60% населения будет завершена в течение ближайших двух недель.

Поставки "Фавипиравира"

Мурашко также заявил, что проблема с поставками препарата "Фавипиравир" для пациентов с коронавирусом сохраняется в ряде регионов.

"По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставок препаратов увеличен на 300%. Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравира", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мурашко также отметил, что сегодня обсуждается возможность поставки некоторых лекарств для пациентов с коронавирусам из-за рубежа. "По-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравира". Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа", - пояснил глава Минздрава.

Сейчас в России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" ("Химрар"), "Арепливир" (Биохимик) и "Коронавир" (Р-Фарм). Все они относятся к одному МНН Фавипиравир.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС