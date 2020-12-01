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Минздрав озабочен ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Калининградской области

1 декабря 2020 17:28
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Глава ведомства Михаил Мурашко также отметил, что в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с коронавирусом.

Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", - сказал министр.

Глава Минздрава РФ добавил, что около 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом на данный момент свободны.

"Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сообщил он.

Мурашко также заявил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что свободные реанимационные койки имеются в достаточном количестве.

Амбулаторное лечение

Мурашко также отметил, что почти 80% пациентов с коронавирусом в России сейчас проходят лечение амбулаторно.

"На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 79% пациентов, в стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тыс. пациентов - это с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее - и 16 тыс. пациентов - это с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики", - сказал он.

Большинство регионов России начали обеспечивать амбулаторных пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами, сообщил глава Миндрава.

"Сегодня уже большинство регионов начали поставки и обеспечение непосредственно пациентам [необходимых лекарств]. Более 80% субъектов уже закрывают в полном объеме, но по 20 субъектам остается вопрос на контроле", - сказал он.

Помощь медикам

Мурашко также сообщил, что для помощи российским медикам в борьбе с пандемией к настоящему времени привлечено 10 тысяч автомобилей, прорабатывается также вариант использования в этих целях службы такси.

"Если я докладывал, что на прошлой неделе дополнительно привлеченных машин было порядка 8 тыс., дефицит мы видели на уровне 2,7 тыс. машин, то сегодня количество дополнительно привлеченного автотранспорта составляет 10 тыс., плюс дополнительно с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко совместно с регионами отрабатывается привлечение службы такси для работы с медицинскими работниками на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко.

Министр также отметил, что более 50 тыс. студентов-медиков помогают врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в России.

"Сегодня более 50 тыс. студентов-медиков активно помогают медицинским работникам, штатным, в Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что студенты в нынешний тяжелый период являются надежной опорой и помощью медицинским работникам в целом в стране и в субъектах РФ.

Поставка вакцин против гриппа

Поставки вакцин против гриппа завершены во все российские регионы, подчеркнул Мурашко.

"Полностью завершена поставка вакцины во все субъекты Российской Федерации. До 15 декабря будет завершено в том числе и введение данной вакцины для всех пациентов, запланированных к вакцинации в этом году", - сказал министр.

Мурашко пояснил, что по поручению президента РФ вакцинация против гриппа 60% населения будет завершена в течение ближайших двух недель.

Поставки "Фавипиравира"

Мурашко также заявил, что проблема с поставками препарата "Фавипиравир" для пациентов с коронавирусом сохраняется в ряде регионов.

"По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставок препаратов увеличен на 300%. Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравира", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мурашко также отметил, что сегодня обсуждается возможность поставки некоторых лекарств для пациентов с коронавирусам из-за рубежа. "По-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравира". Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа", - пояснил глава Минздрава.

Сейчас в России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" ("Химрар"), "Арепливир" (Биохимик) и "Коронавир" (Р-Фарм). Все они относятся к одному МНН Фавипиравир.

 

Фото:     Сергей Савостьянов/ТАСС

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Комментарии

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Поправки устанавливают возможность проведения экспертизы детских игр и игрушек, оценки их возможного риска для психики. В стране
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Волонтёрский штаб акции #Мывместе продолжает помогать пожилым самарцам на самоизоляции
1 декабря 2020  11:44 
Волонтёрский штаб акции #Мывместе продолжает помогать пожилым самарцам на самоизоляции
Штаб в Самарской области работает уже с начала марта. Добровольцы доставляют необходимые продукты.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
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1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
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30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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