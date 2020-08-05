Минздрав СО и СамГМУ обсудили вопросы взаимодействия

210

«Многие преподаватели вуза были нашими учителями, и коллектив министерства намерен продолжать традиции плодотворных взаимоотношений, которые сложились между вузом и практическим здравоохранением за многие годы», - подчеркнул министр.Александр Колсанов рассказал, что университет направлен на инновационное развитие, активно поддерживает тренд на цифровизацию, внедряет бережливое производство и серьезно меняет управленческие процессы.«Все эти изменения направлены на повышение качества подготовки специалистов, - подчеркнул Александр Колсанов, - развитие клиник вуза, тесное сотрудничество с министерством здравоохранения».Затем участники совещания обсудили перечень вопросов, касающихся образовательной деятельности вуза, работы клиник, науки, словом, совместной работы на благо жителей Самарской области.Среди основных тем для обсуждения была подготовка кадров. Речь шла о новых образовательных технологиях - дистанционной переподготовке врачей в рамках программ повышения квалификации, аспирантуре для сотрудников медучреждений, переподготовке персонала в рамках проекта «Бережливая поликлиника» и нацпроекта "Здравоохранение".Сотрудники Клиник медуниверситета рассказали, как телемедицина позволяет увеличивать объем консультирования коллег и пациентов, решать проблему нехватки узких специалистов в отдаленных районах.«Особую роль в организации помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями должна сыграть телемедицина: каждый пациент вне зависимости от того, где бы ни находился, должен быть проконсультирован, - подчеркнул Армен Бенян. - Каждому пациенту с инфарктом, острым коронарным синдромом нужно мнение не одного лечащего врача, а также опытного специалиста, нужен консилиум в сложных случаях. Необходимо активнее использовать резервные возможности и компетенции главных внештатных специалистов минздрава. Только совместными усилиями мы сможем достичь основных целей национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны", передает пресс-служба минздрава СО.