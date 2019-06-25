Минздрав Башкирии начал проверку из-за ВИДЕО с фельдшером, пославшим "к чертовой матери" женщину после просьбы о помощи
25 июня 2019 23:29
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Внутренняя проверка инициирована министерством здравоохранения Башкирии в связи с публикацией ролика, в котором медицинская работница, сидящая в карете скорой помощи, в грубой форме общается с женщиной. Она попросила медработника помочь человеку, которому стало плохо, однако была послана к чертям, пишет "Башинформ".
"Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по предполагаемому факту (...) отказа медицинского работника в оказании помощи в поселке Булгаково Уфимского района (...) в настоящее время проводит проверку", - сообщила пресс-служба регионального Минздрава во вторник.
Отмечается, что "вызов об оказании медицинской помощи пациенту с информацией "плохо, теряет сознание" приняла бригада из Уфы. Врачи доехали до больного за 19 минут 7 секунд. Пациента эвакуировали в одну из уфимских больниц.
Об отказе фельдшера оказать медицинскую помощь стало известно из видеозаписи, опубликованной очевидцем в социальной сети. На кадрах медработница, сидя в машине скорой помощи и не отрываясь от своего смартфона, не реагирует на неоднократные просьбы осмотреть больного, передает "Интерфакс".
Женщина в белом халате сообщила, что не имеет права помогать человеку, поскольку ее бригада прикреплена к району, и у нее нет лекарств. Он утверждала, что не является врачом, а просто "сопровождала больного". Кроме того, сотрудница "скорой" попыталась выбить телефон из рук женщины, которая вела видеофиксацию. При этом женщина-эскулап произнесла: "Уйдите отсюда к чертовой матери".
Инцидент прокомментировали и в надзорном ведомстве. "В настоящее время направлены запросы в Министерство здравоохранения республики. По предварительным данным, фельдшер, не отреагировавший на просьбу о помощи, работает в Архангельской районной больнице. В рамках проверочных мероприятий планируется дать оценку бездействию медицинского работника и предполагаемому факту оставления человека в опасности", - заявили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Фото: соцсети
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