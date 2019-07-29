Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал на молодежном форуме «iВолга 2.0»

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Форум ПФО «iВолга» ежегодно проводится по поручению Президента РоссииВ этом году форум претерпел серьёзные изменения и именно поэтому получил название «iВолга 2.0»: к примеру, в тренинговые программы смен включены аспекты национальных проектов, благодаря чему участники Форума знакомятся с их ключевыми положениями и предлагают идеи по их развитию.встретился с участниками форума, побывал на площадке «Наука и образование будущего», которая в этом году стала федеральной. Здесьсобрались студенты, магистранты и аспиранты, молодые ученые, молодые преподаватели, представители исследовательских лабораторий научно-исследовательских коллективов и проектных групп; представители молодежных научных объединений, молодежных конструкторских бюро, руководителимолодёжных научных организаций из 69 регионов страны.Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.Министр подчеркнул, что главная задача национального проекта «Здравоохранение» - сбережение народа, увеличение продолжительности жизни граждан.Для этого в губернии разработаны приоритетные направления Нацпроекта, включающие в себя борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическимизаболеваниями, развитие детского здравоохранения, информатизацию медицины, внедрение инновационных медицинских технологий, обеспечение отрасликвалифицированными кадрами, развитие первичной медико-санитарной помощи и экспорта медицинских услуг.Затем министр посетил выставку научных достижений, ознакомился с условиями, которые созданы в палаточном лагере для ребят, в том числе для молодых людей из 17 регионов страны, которые имеют ограниченные возможности здоровья, но благодаря развитой инфраструктуре принимают активное участие вработе форума.«Порадовала активность молодежи, - отметил Михаил Ратманов. – Ребята задавали много вопросов по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитию медицины. Это говорит о том, что они неравнодушны не только к собственному здоровью, но и здоровью всей нации».Михаил Ратманов также пообщался с медицинскими работниками, которые наблюдают за состоянием здоровья участников форума.В этом году в работе Форума iВолга -2019 приняли участие специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественногоздоровья», Самарского областного центра по борьбе со СПИД и Самарской областной клинической станции переливания крови.В рамках дня здоровья специалисты – медики провели экспресс-исследования участников форума на основные факторы риска развития заболеваний, ознакомили с мерами профилактики и формирования здорового образа жизни. Все желающие смогли сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию и получить информацию о путях передачи и профилактики ВИЧ. Участники форума активно принимали участие в донорской акции и по итогу мероприятия 42 человека сдали кровь, передает пресс-служба облправ.