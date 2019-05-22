Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов принимает участие в конференции ЦИПР в Татарстане
22 мая 2019 21:33
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"Цифровая индустрия промышленной России" - площадка, на которой ежегодно встречаются представители промышленности, экономики, IT, оборонного комплекса.
В рамках конференции традиционно обсуждаются вопросы: реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», партнерство между государством, регионами, высокотехнологичным бизнесом, цифровыми лидерами и человеком, как агентом цифровой трансформации в рамках цифровизации отраслей экономики, а также международное сотрудничество и взаимодействие, в том числе со странами ЕАЭС.
В рамках деловой программы обсуждаются вопросы цифровизации здравоохранения. На панельной дискуссии с участием заместителя министра здравоохранения РФ Елены Бойко специалисты обсудят, как именно цифровые технологии могут помочь в достижении целевых показателей, как развивается отечественное цифровое здравоохранение, и какие вызовы для «цифры» ставит Национальный проект «Здравоохранение».
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО "Андроидная техника". Участники конференции смогут ознакомиться с разработками университета в области медико-социальной реабилитации и хирургической навигации. В числе них – игровой тренажер для детей с двигательными нарушениями ReviMotion, VR-тренажер для пациентов после инсульта ReviVR, система AUTOPLAN, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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