Я нашел ошибку
Главные новости: 
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Кирилл уже не раз обязывал всех священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».
Патриарх Кирилл попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Губернатор Ростовской области сообщил, что состояние Юрия Пескова стабилизировано, врачи оценивают его как тяжелое.
Голубев рассказал о состоянии пострадавшего от грабителей экс-главы "Ростсельмаша"
Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост и при новом руководителе региона.
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов
Праздник состоится в День Рождения Ильи Ефимовича Репина в музейном комплексе села Ширяево. Гостей мероприятия ждет чрезвычайно интересная и насыщенная программа.
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус, когда он вступает в контакт с тканью, заявили в институте молекулярной медицины в Лиссабоне.
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
сегодня  Суббота, 25 июля, 19:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке

25 июля 2020 17:51
153
Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост и при новом руководителе региона.
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства. Костюш подал в отставку на фоне претензий к республиканским властям, связанными с выплатами медикам.

"Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске", - сообщил представитель пресс-службы, не уточнив, подписано ли заявление об отставке главой региона и связано ли решение об уходе министра с ситуацией с выплатами.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат, а республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат. Все выплаты медицинские работники получили в средине мая. Глава республики Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры.

Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост Костюш и при новом руководителе региона. До своего назначения он руководил Республиканской клинической больницей, избирался в Верховный совет региона. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
25 июля 2020  17:51
Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост и при новом руководителе региона.
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке
Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост и при новом... Здравоохранение
153
25 июля 2020  11:38
В Самарской области за сутки на 24 июля выявлены еще 39 заболевших коронавирусо
В Самарской области за сутки выявлены еще 39 заболевших коронавирусом
    Таким образом, общее количество заболевших составило 6619.   За сутки еще один человек умер. Здравоохранение
382
24 июля 2020  17:35
Сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера провели на набережной Волги у Некрасовского спуска акцию по профилактике меланомы.
Главврач онкоцентра Андрей Орлов: «Самарская набережная стала символом здорового города»
Сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера провели на набережной Волги у Некрасовского спуска акцию по профилактике меланомы.  Здравоохранение
537
24 июля 2020  15:33
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
"Олег Викторович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - отмечают его коллеги.  Здравоохранение
830
24 июля 2020  14:18
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.... Здравоохранение
519
24 июля 2020  12:59
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
 Из них 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
618
24 июля 2020  12:09
Самарские онкологи проводят социально-значимое мероприятие на набережной Волги
 Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний. Здравоохранение
444
24 июля 2020  11:57
В Самарской области за сутки на 24 июля выявлены еще 42 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 24 июля выявлены еще 42 заболевших коронавирусом
  Таким образом, общее количество заболевших составило 6580.   Здравоохранение
588
23 июля 2020  13:39
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
 Умерла еще одна женщина. Здравоохранение
591
23 июля 2020  12:46
Губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили развитие региональной медицины В ходе встречи представили нового главу регионального минздрава Армена Беняна.
Губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили развитие региональной медицины
В ходе встречи представили нового главу регионального минздрава Армена Беняна. Здравоохранение
679
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
626
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1517
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1491
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2700
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3585
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2054
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7719
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4786
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
2162
Весь список
Самара - Город - курорт
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
1990
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
813
30 июня 2020  11:30
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
 И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1239
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
617
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
734
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
780
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1226
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
694
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1084
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3949
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2001
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1642
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
626
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1517
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1491
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2700
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3585
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2054
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
16652
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2483
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2566
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2363
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3262
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4425
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1957
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1365
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
2050
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2264
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2282
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
15246
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
28087
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
33257
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
29471
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
26850
Весь список
Мероприятия
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные