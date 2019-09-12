Министр Михаил Ратманов презентовал Единый Контакт-центр

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10 сентября после коллегии, посвящённой вопросам лечения и профилактики онкологических заболеванийпредставил участникам заседания работу Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области.С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в августе на базе Самарского областного клинического онкологического центра заработал Единый Контакт-центр.Операторы центра консультируют жителей города, осуществляют запись на прием к врачам и предоставляют справочную информацию об адресе и режиме работы медицинской организации. В настоящее время пациенты поликлиник Самары могут записаться на приём к врачу, обратившись в Единый Контакт-центр по телефону: 307-77-77, режим работы понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.Перечень должностей медицинских работников, к которым можно записаться на прием, обратившись в Единый контакт-центр:Врач-терапевт участковыйВрач-педиатр участковыйВрач общей практики (семейный врач)Врач-хирургВрач-акушер-гинекологВрач-офтальмологВрач-оториноларингологВрач-стоматологВрач-стоматолог-терапевтВрач-стоматолог детскийВрач-психиатр детский (подростковый)Врач-фтизиатрВрач-психиатр-наркологВрач-детский хирургНапомним, в своем послании глава региона подчеркнул, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта особое внимание уделяется вопросам информатизации: прорабатывается вопрос создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий, совершенствуется электронная запись на прием к врачу, внедряется электронная очередь, медучреждения оснащаются компьютерной техникой и инфоматами и др., передает пресс-служба минздрава СО.