Министр Михаил Ратманов презентовал Единый Контакт-центр
12 сентября 2019 14:41
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С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в августе на базе Самарского областного клинического онкологического центра заработал Единый Контакт-центр.
Операторы центра консультируют жителей города, осуществляют запись на прием к врачам и предоставляют справочную информацию об адресе и режиме работы медицинской организации. В настоящее время пациенты поликлиник Самары могут записаться на приём к врачу, обратившись в Единый Контакт-центр по телефону: 307-77-77, режим работы понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
Перечень должностей медицинских работников, к которым можно записаться на прием, обратившись в Единый контакт-центр:
Врач-терапевт участковый
Врач-педиатр участковый
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-хирург
Врач-акушер-гинеколог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог детский
Врач-психиатр детский (подростковый)
Врач-фтизиатр
Врач-психиатр-нарколог
Врач-детский хирург
Напомним, в своем послании глава региона подчеркнул, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта особое внимание уделяется вопросам информатизации: прорабатывается вопрос создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий, совершенствуется электронная запись на прием к врачу, внедряется электронная очередь, медучреждения оснащаются компьютерной техникой и инфоматами и др., передает пресс-служба минздрава СО.
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12 сентября 2019 14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Здравоохранение
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