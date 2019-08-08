Михаил Ратманов вручил ключи от "Нивы" фельдшеру села Верхняя Орлянка
8 августа 2019 17:18
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Вручая ключи от автомобиля, Ратманов подчеркнул, что в Самарской области по инициативе главы региона Дмитрия Азарова внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием.
«Мы контролируем, как идет исполнение нацпроекта «Здравоохранение» в разрезе оказания первичной медико-санитарной помощи. Автомобиль неотложной помощи, который мы вручили сегодня фельдшеру Верхней Орлянки, будет обслуживать три села, численность населения в которых составляет свыше 700 человек», - рассказал он.
По словам самой Аллы Митяевой, уже много лет являющейся заведующей местным ФАПом и единственным фельдшером на несколько населенных пунктов, автомобиль медицинскому пункту был просто необходим.
«Машина стала для нас значимым и долгожданным подарком, ведь обслуживать приходится и наших односельчан, и жителей соседних поселков – Средней Орлянки и Алимовки. Хотелось бы искренне поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министерство здравоохранения за внимательное отношение к проблемам малых сел. Уверена, что работать теперь будет намного проще, а наша медицинская помощь станет действительно «скорой», - уверенно заявила фельдшер, признавшись, что водить новый автомобиль будет сама – сейчас она проходит соответствующее обучение.
Проинспектировал областной чиновник и строительство нового ФАПа, которое в настоящее время идет в селе полным ходом. Как пояснил Сергей Бородулин, фельдшерско-акушерский пункт в Верхней Орлянке пока располагается в неприспособленном для этого помещении, но скоро здесь появится современный ФАП, отвечающий всем санитарным нормам и требованиям.
Напомним, в конце февраля на заседании Самарской губернской думы были приняты поправки в областной бюджет, предусматривающие выделение дополнительных средств на решение важнейших для губернии вопросов, в том числе и здравоохранение. Средства были выделены и на оснащение ряда фельдшерско-акушерских пунктов Самарской области, среди которых и строящийся ФАП в Верхней Орлянка.
«Работы по строительству ФАПа идут в соответствии с запланированными сроками, согласно которым помещение должно быть сдано в октябре. С учетом выделения дополнительных средств из областного бюджета ФАП оснастят необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, расходными материалами и уже в ноябре этого года он примет своих первых пациентов», - заверил Ратманов, подчеркнув, что сегодня областным правительством уделено особое внимание доступности медицинской помощи в отдаленных районах губернии.
Фото: vkonline.ru
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Комментарии
Здравоохранение
8 августа 2019 17:28
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