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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов совместно с Александром Хинштейном посетили поликлинику в Курумоче

5 сентября 2019 20:10
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Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.
Сегодня министр здравоохранения Михаил Ратманов совместно с депутатом Госдумы Александром Хинштейном посетили Курумоченское отделение Волжской ЦРБ. В ходе визита руководитель ведомства проинспектировал ход ремонтных работ в детской и взрослой поликлиниках в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы Дмитрию Лисице поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.

Напомним, в Самарской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" преображаются поликлинические отделения, в их работу внедряются принципы бережливого производства, проводятся ремонты, обеспечивается информационное сопровождение процессов. До конца 2024 года в проекте будут задействованы все государственные медицинские организации, передает пресс-служба минздрава СО. 



Фото:    пресс-служба минздрава СО
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Комментарии



Здравоохранение
5 сентября 2019  20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.
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