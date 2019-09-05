Михаил Ратманов совместно с Александром Хинштейном посетили поликлинику в Курумоче

126

Сегодня министр здравоохранениясовместно с депутатом Госдумыпосетили Курумоченское отделение Волжской ЦРБ. В ходе визита руководитель ведомства проинспектировал ход ремонтных работ в детской и взрослой поликлиниках в рамках проекта «Бережливая поликлиника».Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы Дмитрию Лисице поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.Напомним, в Самарской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" преображаются поликлинические отделения, в их работу внедряются принципы бережливого производства, проводятся ремонты, обеспечивается информационное сопровождение процессов. До конца 2024 года в проекте будут задействованы все государственные медицинские организации, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО