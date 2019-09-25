Михаил Ратманов принял участие в работе межрегиональной конференции российской ассоциации детских аллергологов и иммунологов

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов принял участие в открытии V Межрегиональной Поволжской конференции Ассоциации Детских Аллергологов и Иммунологов России (АДАИР) «Аллергология и иммунология в педиатрии – надежный союз за здоровье наших детей», которая в течение двух дней будет проходить в Самаре, в отеле «Ренессанс».Приветствуя участников конференции, министр здравоохранения отметил: «Считаю конференцию плодотворным, значимым мероприятием, полезным и для врачей, и для наших маленьких пациентов. Как руководитель ведомства, хочу отметить, что на педиатрию мы всегда равняемся, опираемся. Поэтому я уверен, что опыт, знания и технологии диагностики и лечения детских заболеваний будут активно использоваться нашими специалистами в работе. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, особое внимание уделяется детской медицине. Так, преображаются детские поликлиники, в их работу внедряются принципы бережливого производства, проводятся ремонты, обеспечивается информационное сопровождение процессов, детские медицинские учреждения оснащаются новым оборудованием. в том числе высокотехнолгичным».В программе конференции – обсуждение различного вида аллергий у детей, поиски возможных причин и вариантов эффективного лечения, вопросы иммунизации, а также обучения родителей эффективному контролю над заболеванием ребенка.Вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России, директор центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наукЮрий Смолкин назвал конференцию знаковым событием. Ассоциация аллергологов и иммунологов была создана в 2001 году и существует 18 лет. Она была создана, чтобы поддержать специалистов в области аллергологии и иммунологии. Юрий Соломонович отметил серьезную позицию Самарского министерства здравоохранения и медицинского университета, чего нет ни в одном другом регионе страны. «Самара стала второй после Москвы в этом направлении – по вниманию к существующим проблемам, желанию перенимать передовой опыт. И хочу подчеркнуть, что из Самары в последнее время очень редко приезжают дети с не поставленным диагнозом или неправильно назначенной терапией. И я считаю, что это тоже относится к результатам наших встреч и это самая высокая оценка того, что мы делаем», - отметил Юрий Смолкин.Поддержку конференции выразил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов: «В конференции примут участие более 500 врачей, их число постоянно растет. Знаю, что придут не только педиатры, аллергологи-иммунологи, но и гастроэнтерологи, дерматологи, пульмонологи, детские акушеры-гинекологи и другие специалисты, которые каждый день трудятся на благо наших маленьких пациентов. Это добрая, светлая профессия, хочу пожелать вам успехов и дальнейшего развития. Могу заверить, что медицинский университет будет участвовать в подобных мероприятиях, предлагая новые формы работы в образовании. Например, с помощью он-лайн технологий», передает пресс-служба минздрава СО.