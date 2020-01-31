Михаил Ратманов представил коллективу гериатрической больницы нового руководителя
31 января 2020 15:29
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На должность главного врача гериатрической больницы назначена Мария Дмитриева. До этого назначения Мария Степановна занимала должность главного врача Приволжской ЦРБ, более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.
Ее стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, на руководящих должностях – более 14 лет.
В рамках визита руководитель ведомства проконтролировал исполнение поручений по улучшению условий, в том числе посетил отремонтированное реанимационное отделение, а также гериатрические отделения.
Напомним, летом 2019 года министр посещал больницу с рабочим визитом.
Администрации поручил в кратчайшие сроки обеспечить комфортные условия пребывания и не допускать размещение пациентов в коридорах.
По итогам проведенных проверок выявлено,что не все поручения были исполнены.
Новому руководителю Михаил Ратманов поручил подготовить смету на ремонт гериатрического отделения, составить заявку на приобретение неинвазивного аппарата ИВЛ и прикроватных мониторов для реанимации.
Напомним, вопрос кардинального изменения условий пребывания пациентов в гериатрической больнице, большая часть которых составляет старшее поколение, теперь на особом контроле минздрава, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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