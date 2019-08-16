Михаил Ратманов представил коллективу Октябрьской больницы нового главного врача

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16 августа министр здравоохранения Самарской областипобывал с рабочим визитом в Октябрьской центральной городской больнице и представил коллективу нового главного врача. Им сталСергей Романов окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Его стаж работы в системе здравоохранения - более 30 лет из них более 20 лет на руководящих должностях.Сергей Романов работал врачом-хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти, 15 лет трудился в Центре медицины труда АО «АВТОВАЗ» г. Тольятти: был заведующим отделением медицинской реабилитации, главным хирургом центра амбулаторной хирургии, начальником лечебно-диагностического центра № 1. Возглавлял клиническую больницу №172 ФМБА России в г.Димитровград Ульяновской области.Также министр ознакомился с работой поликлиники и хирургического отделения. Пообщался с сотрудниками, пациентами и провел рабочее совещание с главой города Александрой Гожей и главным врачом больницы Сергеем Романовым. Представляя нового главного врача, министр поблагодарил Наталью Крашенинникову за работу на благо жителей города Октябрьска, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО