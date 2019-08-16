Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 16 августа, 20:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 65.89
0.69
EUR 73.45
0.55
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов представил коллективу Октябрьской больницы нового главного врача

16 августа 2019 16:04
127
Им стал Сергей Романов.
16 августа министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Октябрьской центральной городской больнице и представил коллективу нового главного врача. Им стал Сергей Романов.

Сергей Романов окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Его стаж работы в системе здравоохранения - более 30 лет из них более 20 лет на руководящих должностях.

Сергей Романов работал врачом-хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти, 15 лет трудился в Центре медицины труда АО «АВТОВАЗ» г. Тольятти: был заведующим отделением медицинской реабилитации, главным хирургом центра амбулаторной хирургии, начальником лечебно-диагностического центра № 1. Возглавлял клиническую больницу №172 ФМБА России в г.Димитровград Ульяновской области.

Также министр ознакомился с работой поликлиники и хирургического отделения. Пообщался с сотрудниками, пациентами и провел рабочее совещание с главой города Александрой Гожей и главным врачом больницы Сергеем Романовым. Представляя нового главного врача, министр поблагодарил Наталью Крашенинникову за работу на благо жителей города Октябрьска, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:   пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
16 августа 2019  16:04
Им стал Сергей Романов.
Михаил Ратманов представил коллективу Октябрьской больницы нового главного врача
Им стал Сергей Романов. Здравоохранение
127
16 августа 2019  10:41
Мобильное отделение самарской областной больницы им. Ерошевского осмотрит жителей Новокуйбышевск
Мобильное отделение самарской областной больницы им. Ерошевского осмотрит жителей Новокуйбышевск
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
161
16 августа 2019  10:03
В Тольятти пройдет акция выходного дня Старшее поколение
В Тольятти пройдет акция выходного дня «Старшее поколение»
Городская клиническая поликлиника №3 проведет прием прикрепленного населения. Здравоохранение
161
14 августа 2019  22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных.
Михаил Ратманов посетил пансионат для детей-инвалидов
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных.  Здравоохранение
294
14 августа 2019  12:42
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр Династия с рождением 4000-го ребенка
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр «Династия» с рождением 4000-го ребенка
Родилась здоровая девочка. Здравоохранение
329
14 августа 2019  09:45
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся. Здравоохранение
376
13 августа 2019  14:49
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа.
Студенты из Египта и Италии проходят практику в областной больнице Ерошевского
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа.  Здравоохранение
350
12 августа 2019  17:05
Михаил Ратманов совместно с директором ТФОМС СО Владиславом Романовым посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим визитом.
Врачи кардиодиспансера оказывают помощь самарцам на новом оборудовании
Михаил Ратманов  совместно с директором ТФОМС СО  Владиславом Романовым  посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим... Здравоохранение
374
12 августа 2019  09:59
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
Также специалисты отметили, что завтрак детей должен быть плотным. Здравоохранение
277
9 августа 2019  20:43
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки.
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки.  Здравоохранение
498
Весь список
Современная медицина
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
66
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
89
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
172
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14211
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14203
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14331
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
442
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
975
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
542
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
650
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
562
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
470
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
545
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
370
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
542
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
899
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
873
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
815
Весь список

Мероприятия
Французские художники побывали на экскурсии в СОУНБ
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные