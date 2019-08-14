Михаил Ратманов посетил пансионат для детей-инвалидов

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Сегодня министр здравоохранения Самарской областиначал свой рабочий день с посещения Самарского пансионата для детей – инвалидов (детский дом – интернат для умственно отсталых детей) совместно с исполнительным директором благотворительного фонда «Евита», представителями министерства социально-демографической и семейной политики, специалистами медицинского учреждения Самарской области.В ходе визита в детский пансионат специалисты провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы оказания медицинской помощи детям, социальной и благотворительной поддержки, а также дополнительного обучения сотрудников пансионата. Медицинские и социальные работники, а также представители фонда наметили пути взаимодействия для решения общей задачи - организации помощи детям, проживающим в пансионате, на современном уровнеМихаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , и нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, должны иметь статус паллиативных больных. Руководитель ведомства поручил специалистам совместно проработать данный вопрос, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО