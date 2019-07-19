Михаил Ратманов передал автомобили фельдшерам и врачам нескольких районов Самаской области

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19 июля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов вручил автомобиль «Нива» фельдшерам села Черновка Кинель-Черкасского района.Заведующая фельдшерским пунктом села Черновка Татьяна Анатольевна отметила: «У нас сегодня важное событие – мы получаем на ФАП новый автомобиль для оказания экстренной и неотложной помощи на селе. Большое спасибо за это губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и министерству здравоохранения. У нас протяженность села очень большая, — почти 13 километров. И обслуживаем мы 340 наших земляков и жителей поселка Первомайский, который находится от нас в 17 километрах. Так что новая машина нам просто необходима. Старая часто ломалась и нуждалась в ремонте. А сейчас и нам будет проще работать, и пациентам будет лучше».Михаил Ратманов, вручая фельдшеру авомобиль, подчеркнул, что в Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечка первой помощи, медицинские препараты, электрокардиограф.Затем Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи. Он предназначен, в том числе, для транспортировки сложных пациентов с угрожающими состояниями в медицинские учреждения Самары.С просьбой о выделении городу новой машины к министру обращались местные депутаты.Также министр пообщался с коллективом отрадненской городской больницы, ответил на вопросы сотрудников. Во время разговора Михаил Ратманов сообщил, что на ремонт компьютерного томографа, который простаивал 3 года, выделены средства. Оборудование в работу будет запущено в октябре этого года, передает пресс-служба облправительства.