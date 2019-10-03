Михаил Ратманов обсудил актуальные вопросы с медицинскими работниками тольяттинских больниц

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Максим Замулин окончил Самарский государственный медицинский университет, работал в Самарском городском медицинском информационно-аналитическом центре, Самарской городской больнице №7, затем трудился в Московской области, последнее время был заместителем главного врача Талдомской ЦРБ.Представляя медицинским работникам нового руководителя, министр выразил уверенность, что смена руководства позволит больнице вновь завоевать лидирующие позиции, какими она славилась в прежние годы.Михаил Ратманов напомнил, что в 2019 году он и его заместители уделяли особое внимание здравоохранению Сызрани, где отмечалась сложная ситуация. «Я был в Сызранском районе не менее 10 раз за это время, - заметил министр. – И нам удалось многое исправить. Теперь пора вплотную заняться медициной Тольятти».Как известно, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров объявил следующий год годом Тольятти. Будут выделены дополнительные средства на благоустройство города, образовательные учреждения, поддержку социальной сферы. Министр здравоохранения Михаил Ратманов отметил, что по поручению губернатора особое внимание будет уделено и организации медицинской помощи жителям Тольятти.«В конце 2019 года в Автограде заработают два новых сосудистых центра, мы укрупняем больницу им. Баныкина, ставим туда второй ангиограф, ангиографическая установка появится и в Медгородке - больнице №5. В детской больнице устанавливаем аппарат МРТ, привезли С-дугу, и стараемся, чтоб это оборудование быстрее заработало на благо наших детей. Мы не забудем и другие больницы и поликлиники города», - заверил министр.Максиму Замулину министр поручил провести аудит оборудования, чтобы обновить парк самыми необходимым оборудованием.В Тольяттинской городской больнице №4 министр встретился с коллективом. В рамках встречи руководитель ведомства ответил на вопросы медработников. Сотрудники больницы поднимали вопросы оплаты труда и кадровой ситуации. После встречи Михаил Ратманов ознакомился с работой реанимационного и травматологического отделений.Коллективам больниц министр предложил активнее повышать свою квалификацию, овладевать новыми знаниями и навыками. «Мы будем это приветствовать, помогать, так как все заинтересованы в высокой квалификации наших медицинских работников», - подытожил глава ведомства, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО