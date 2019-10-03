Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 3 октября, 19:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/10:
USD 65.44
0.37
EUR 71.47
0.63
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов обсудил актуальные вопросы с медицинскими работниками тольяттинских больниц

3 октября 2019 19:09
60
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти.
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти. Он посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу №1, встретился с коллективом, представил сотрудникам нового исполняющего обязанности главного врача - Максима Александровича Замулина, затем посетил городскую больницу №4.

Максим Замулин окончил Самарский государственный медицинский университет, работал в Самарском городском медицинском информационно-аналитическом центре, Самарской городской больнице №7, затем трудился в Московской области, последнее время был заместителем главного врача Талдомской ЦРБ.
Представляя медицинским работникам нового руководителя, министр выразил уверенность, что смена руководства позволит больнице вновь завоевать лидирующие позиции, какими она славилась в прежние годы.

Михаил Ратманов напомнил, что в 2019 году он и его заместители уделяли особое внимание здравоохранению Сызрани, где отмечалась сложная ситуация. «Я был в Сызранском районе не менее 10 раз за это время, - заметил министр. – И нам удалось многое исправить. Теперь пора вплотную заняться медициной Тольятти».
Как известно, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров объявил следующий год годом Тольятти. Будут выделены дополнительные средства на благоустройство города, образовательные учреждения, поддержку социальной сферы. Министр здравоохранения Михаил Ратманов отметил, что по поручению губернатора особое внимание будет уделено и организации медицинской помощи жителям Тольятти.

«В конце 2019 года в Автограде заработают два новых сосудистых центра, мы укрупняем больницу им. Баныкина, ставим туда второй ангиограф, ангиографическая установка появится и в Медгородке - больнице №5. В детской больнице устанавливаем аппарат МРТ, привезли С-дугу, и стараемся, чтоб это оборудование быстрее заработало на благо наших детей. Мы не забудем и другие больницы и поликлиники города», - заверил министр.

Максиму Замулину министр поручил провести аудит оборудования, чтобы обновить парк самыми необходимым оборудованием.

В Тольяттинской городской больнице №4 министр встретился с коллективом. В рамках встречи руководитель ведомства ответил на вопросы медработников. Сотрудники больницы поднимали вопросы оплаты труда и кадровой ситуации. После встречи Михаил Ратманов ознакомился с работой реанимационного и травматологического отделений.

Коллективам больниц министр предложил активнее повышать свою квалификацию, овладевать новыми знаниями и навыками. «Мы будем это приветствовать, помогать, так как все заинтересованы в высокой квалификации наших медицинских работников», - подытожил глава ведомства, передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:    пресс-служба минздрава СО
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
3 октября 2019  19:09
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти.
Михаил Ратманов обсудил актуальные вопросы с медицинскими работниками тольяттинских больниц
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти.  Здравоохранение
60
3 октября 2019  17:24
Ортезы для коррекции осанки
 Миллионы девочек и мальчиков мечтают об идеально ровной осанке. Здравоохранение
14
3 октября 2019  09:45
В Самаре состоится важная для ПФО сессия по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг
В Самаре состоится важная для ПФО сессия по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг
Она консолидирует участников федерального проекта. Здравоохранение
357
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
193
1 октября 2019  17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика.
Исследователи мозга из России, США, Японии и других стран приедут в Самару
3-5 октября в отеле «7 Авеню»  состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика.  Здравоохранение
306
1 октября 2019  10:59
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
259
30 сентября 2019  22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.  Здравоохранение
392
30 сентября 2019  18:24
Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования.   Здравоохранение
65
29 сентября 2019  14:10
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день
Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день  Здравоохранение
371
29 сентября 2019  11:43
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Он не позволяет уничтожать опасные бактерии. Здравоохранение
432
Весь список
Современная медицина
25 сентября 2019  10:47
Ореховая гранола от Wowgranola
 Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
62
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
84
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
167
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14476
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14424
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14441
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
193
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
267
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
490
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
491
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
658
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
474
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1214
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
864
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1124
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1311
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
734
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2595
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметили День пожилого человека
В галерее «Новое пространство» откроется выставочный проект «Открытые эмоции»
С самарской молодежью встретится директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные