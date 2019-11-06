Михаил Ратманов и Виктор Казаков посетили отдалённые районы губернии

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Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом, на которой обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.В Камышлинском районе Михаил Ратманов и Виктор Казаков совместно с главой района Рафаэлем Багаутдиновым осмотрели детскую поликлинику, стационар и обсудили текущие проблемы больницы.Далее специалисты посетили офис врача общей практики в селе Ключи Исаклинского района. Медицинскому персоналу офиса министр вручил автомобиль «Нива» для оказания неотложной помощи, чтобы можно было удобно и быстро доехать до пациента и привезти с собой и электрокардиограф, и другие необходимые медицинские принадлежности, а при экстренном случае и маму с ребенком в больницу доставить.Напомним, что в Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием.В 2019 году в сельские районы Самарской губернии будут поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население нескольких отдаленных от ЦРБ сел района.Автомобили «Нива» уже получили сельские медработники 14 районов губернии, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО