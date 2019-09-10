Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 10 сентября, 19:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/09:
USD 65.57
-0.43
EUR 72.33
-0.56
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа

10 сентября 2019 14:58
120
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.
Сегодня в новом офисе врача общей практики Михаил Ратманов на личном примере показал важность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, сделав прививку против гриппа.

Как и положено, перед вакцинацией руководитель ведомства прошел осмотр врача. Ему измерили давление и температуру. Диагноз специалиста: министр здоров, никаких противопоказаний для вакцинации нет. Приглашенные журналисты поддержали Михаила Ратманова и тоже сделали прививки.

Каждый год в начале осени медицинские работники напоминают жителям, как важно защитить себя и своих детей от гриппа. Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. И чем больше жителей сделают прививки, тем меньше вероятность распространения эпидемии гриппа. Поэтому в текущем сезоне планируется привить от гриппа не менее 1 606700 человек или 50,3% от численности населения региона, в том числе 430 315 детей. Напомним, в прошлом году было привито 49,7% от численности населения региона.

22 и 30 августа в Самарскую область поступила почти половина (более 43%) вакцины для профилактики гриппа для детского и взрослого населения губернии. Она сразу же поступила в медицинские организации Самарской области для начала проведения прививочной кампании 2019 года. Оставшаяся часть вакцины поступит в регион в ближайшее время.

Вакцина, которая используется для прививок, отечественного производства. Это «Совигрипп», содержащая все предполагаемые штаммы гриппа, которые могут посетить нас предстоящей осенью и зимой. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не затягивать с походом к врачу, пока стоит теплая погода и не начался сезонный подъем заболеваемости. На формирование иммунитета организму потребуется около двух недель.

В первую очередь прививки от гриппа необходимо сделать жителям из групп высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании. К ним относятся:
- дети с 6 месяцев, школьники;
-учащиеся и студенты ;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

«От гриппа и его осложнений, одним из которых является тяжелая форма пневмонии, есть самое верное средство – вакцинация, - подчеркнул Михаил Ратманов. – Хочу призвать всех жителей, а также работодателей Самарской области активно принять участие в вакцинации своих сотрудников. Профилактика даст и экономический эффект, но главное – позволит сохранить здоровье и жизни наших сограждан. А это задача государственной важности, решение которой зависит и от руководителей предприятий и организаций», передает пресс-служба минздрава СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
10 сентября 2019  14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.
Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.   Здравоохранение
120
10 сентября 2019  14:04
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
109
10 сентября 2019  12:58
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
136
10 сентября 2019  12:50
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
   Уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. Здравоохранение
136
10 сентября 2019  09:09
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Пациенты довольны просторным филиалом поликлиники. Здравоохранение
175
10 сентября 2019  09:02
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные медики. Здравоохранение
169
9 сентября 2019  15:00
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.  Здравоохранение
283
9 сентября 2019  11:59
Более ста человек узнали свой ВИЧ-статус в ходе профилактической акции в Струковском саду в Самаре
Более ста человек узнали свой ВИЧ-статус в ходе профилактической акции в Струковском саду в Самаре
Тестирование занимало 15 минут. Здравоохранение
244
6 сентября 2019  15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».
В День города СПИД-центр приглашает всех желающих пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в Струковском саду
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».   Здравоохранение
399
6 сентября 2019  10:48
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
231
Весь список
Современная медицина
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
34
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
110
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
142
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14369
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14306
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14389
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
305
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
220
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
732
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
295
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
542
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
379
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
594
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
844
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1032
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
505
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2260
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
446
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает протестировать доступ к электронному ресурсу «Global F5»
Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 14 сентября
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные