Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа
10 сентября 2019 14:58
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Как и положено, перед вакцинацией руководитель ведомства прошел осмотр врача. Ему измерили давление и температуру. Диагноз специалиста: министр здоров, никаких противопоказаний для вакцинации нет. Приглашенные журналисты поддержали Михаила Ратманова и тоже сделали прививки.
Каждый год в начале осени медицинские работники напоминают жителям, как важно защитить себя и своих детей от гриппа. Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. И чем больше жителей сделают прививки, тем меньше вероятность распространения эпидемии гриппа. Поэтому в текущем сезоне планируется привить от гриппа не менее 1 606700 человек или 50,3% от численности населения региона, в том числе 430 315 детей. Напомним, в прошлом году было привито 49,7% от численности населения региона.
22 и 30 августа в Самарскую область поступила почти половина (более 43%) вакцины для профилактики гриппа для детского и взрослого населения губернии. Она сразу же поступила в медицинские организации Самарской области для начала проведения прививочной кампании 2019 года. Оставшаяся часть вакцины поступит в регион в ближайшее время.
Вакцина, которая используется для прививок, отечественного производства. Это «Совигрипп», содержащая все предполагаемые штаммы гриппа, которые могут посетить нас предстоящей осенью и зимой. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не затягивать с походом к врачу, пока стоит теплая погода и не начался сезонный подъем заболеваемости. На формирование иммунитета организму потребуется около двух недель.
В первую очередь прививки от гриппа необходимо сделать жителям из групп высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании. К ним относятся:
- дети с 6 месяцев, школьники;
-учащиеся и студенты ;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
«От гриппа и его осложнений, одним из которых является тяжелая форма пневмонии, есть самое верное средство – вакцинация, - подчеркнул Михаил Ратманов. – Хочу призвать всех жителей, а также работодателей Самарской области активно принять участие в вакцинации своих сотрудников. Профилактика даст и экономический эффект, но главное – позволит сохранить здоровье и жизни наших сограждан. А это задача государственной важности, решение которой зависит и от руководителей предприятий и организаций», передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии
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