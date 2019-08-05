Медицинская помощь в отдаленных поселках Самарской области становится доступнее

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Сегодня машину получил офис врача общей практики поселения Лопатино Волжского района, который обслуживает почти 2,5 тысячи населения, в том числе 517 детей, нескольких поселков: Березки, Новоберезовский, Новолопатинский, Придорожный, Самарский, НПС «Дружба», жилой массив Яицкое.В офисе работают врач общей практики (семейный врач), врач-стоматолог-терапевти три медицинских сестры.Вручая автомобиль, министр подчеркнул, что данный автотранспорт куплен за счет средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». По мнению, все ФАПы, амбулатории, медпункты, врачебные офисы должны быть оснащены современным автотранспортом для того, чтобы и медперсонал вовремя приезжал к людям, и медицинская помощь была доступной даже в самых отдаленных поселках и деревнях.Затем министр в сопровождении главы районаи главного врача Волжской ЦРБпосетил строящуюся поликлинику в микрорайоне Южный город -2.Следующий автомобиль Михаил Ратманов вручил медицинской сестре ФАПа села Парфеновка Кинельского района, которое расположено на расстоянии 50 км от центральной больницы города и района и удалено на 15 км от поликлинического отделения с. Домашка.Первичная доврачебная помощь населению оказываетсяв Парфеновском ФАПе, на территории обслуживания которого проживает 557 человек, в том числе 46 детей.«Мы постараемся, чтобы фельдшеры, врачи общей практики в сельской местности передвигались на машинах, где у них были бы и укладки скорой медицинской помощи, и электрокардиографы, и другие медицинские принадлежности, - пояснил министр. - Это позволит им в кратчайшие сроки быть у постели больного. А в конечном счете это спасенные жизни людей».Напомним, что в Самарской области по инициативе губернатораразработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием. В 2019 году в сельские районы Самарской губернии будут поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население нескольких отдаленных от ЦРБ сел района, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО