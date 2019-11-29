Медицинская помощь стала доступнее жителям села Пролейка

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"Уважаемые жители Елховского района! Мне очень приятно, что в селе Пролейка появился фельдшерско-акушерский пункт. Я надеюсь, что этот объект здравоохранения принесет вам много пользы и сбережет ваше здоровье. Желаю, чтобы медицинский персонал, который будет здесь работать, относился к вашему здоровью внимательно и бережно. А вы, надеюсь, будете отвечать медицинским работникам добром и признательностью".Ранее сельчанам для получения медпомощи приходилось преодолевать расстояние в 10 км до ЦРБ. Теперь вся помощь в шаговой доступности. Заботиться о здоровье 214 сельчан будет фельдшер Светлана Рыбакина. В ФАПе есть кардиограф, тонометр для измерения глазного давления, спирометр для измерения функции внешнего дыхания, небулайзер и другое современное оборудование. По утвержденному графику в ФАПе жителей будут принимать и мобильные бригады врачей.«Неизгладимое впечатление, положительное, естественно, сами видите, как красиво, уютно, тепло, - поделилась впечатлениями жительница села Валентина Ивановна, - самое главное, и думаю, что сюда будет приятно приходить не только молодежи, но и всем лицам, которые проживают в этом селе».«Сегодня реализуется Национальный проект «Здравоохранение», есть специальные программы и в Самарской области, в рамках которых выделяются финансовые средства на строительство и оснащение ФАПов, - подчеркнул Виктор Казаков. - Эта программа не завершается, она будет только наращивать свою мощность. И с каждым годом мы будем вводить столько ФАПов, сколько нужно Самарской области, чтобы оздоравливать жителей региона».Всего в рамках нацпроекта в этом году в сельских районах губернии возводятся 14 ФАПов, а в следующем году возведут ещё около 20, передает пресс-служба облправительства.