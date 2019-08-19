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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Медики из Узбекистана посетили тольяттинскую больницу

19 августа 2019 14:11
117
В настоящее время в отделении токсикологии тольяттинской больницы лечение проходят граждане Узбекистана - работники компании ООО «Кошелевский посад».
Главный токсиколог минздрава Республики Узбекистан Рустам Акалаев и главный гематолог минздрава Республики Узбекистан Хамида Казакбаева прибыли в Самарскую область с рабочим визитом. Эксперты совместно с первым заместителем руководителя Администрации Губернатора Самарской области Владимиром Терентьевым и специалистами регионального минздрава побывали в Тольяттинской городской клинической больнице №1.

В настоящее время в отделении токсикологии тольяттинской больницы лечение проходят граждане Узбекистана - работники компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка. Пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым. Это подтвердили специалисты из Узбекистана и поблагодарили коллег за квалифицированную помощь в соответствии с медицинскими стандартами.

В больницах Самарской области на данный момент проходят лечение 49 граждан Узбекистана. По вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров.

Также 16 августа 4 пациентов доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (Москва) для прохождения дальнейшего лечения.

Делегаты пообщались с пациентами, которые поблагодарили самарских медработников за борьбу за их жизни и здоровье, передает пресс-служба минздрава СО. 


Фото:   пресс-служба минздрава СО
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