Медики из Узбекистана посетили тольяттинскую больницу

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Главный токсиколог минздрава Республики Узбекистанв и главный гематолог минздрава Республики Узбекистанприбыли в Самарскую область с рабочим визитом. Эксперты совместно с первым заместителем руководителя Администрации Губернатора Самарской областии специалистами регионального минздрава побывали в Тольяттинской городской клинической больнице №1.В настоящее время в отделении токсикологии тольяттинской больницы лечение проходят граждане Узбекистана - работники компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка. Пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым. Это подтвердили специалисты из Узбекистана и поблагодарили коллег за квалифицированную помощь в соответствии с медицинскими стандартами.В больницах Самарской области на данный момент проходят лечение 49 граждан Узбекистана. По вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров.Также 16 августа 4 пациентов доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (Москва) для прохождения дальнейшего лечения.Делегаты пообщались с пациентами, которые поблагодарили самарских медработников за борьбу за их жизни и здоровье, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО