Мама девочки с "маской Бэтмена" впервые показала результат операций. Видео
28 ноября 2019 15:11
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На кадрах видно, что тёмное родимое пятно удалось удалить со лба. Женщина рассказала Daily Mail, что для Луны процедура была безболезненной.
— Результат великолепный, я на 100% уверена, что поступила правильно, решив отправиться в Россию с моей малышкой, — заявила Кэрол Феннер.
Женщина добавила, что считает успешные операции рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу Павлу Попову.
Как ранее сообщал Лайф, малышка Луна родилась с большим родимым пятном почти на всю поверхность лица. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) врачи из США предложили удалять лазером — таких операций может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения.
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