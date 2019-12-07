Малышева развеяла мифы об МРТ

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В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры: КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, МРТ основана на работе магнита.Специалисты напомнили, что МРТ следует делать только если другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.Вопреки сложившемуся у некоторых мнению, к процедуре, которая занимает около получаса, все же нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до ее проведения и сходить в туалет.Кроме того, врачи отметили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование.