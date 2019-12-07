Малышева развеяла мифы об МРТ
7 декабря 2019 16:29
186
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры: КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, МРТ основана на работе магнита.
Специалисты напомнили, что МРТ следует делать только если другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.
Вопреки сложившемуся у некоторых мнению, к процедуре, которая занимает около получаса, все же нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до ее проведения и сходить в туалет.
Кроме того, врачи отметили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
7 декабря 2019 16:29
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры. Здравоохранение
186
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
237
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
256
4 декабря 2019 10:00
Им оказалась «селедка под шубой». Здравоохранение
275
3 декабря 2019 22:13
В числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного блюда, — диабетики, гипертоники и люди с высоким уровнем холестерина. Здравоохранение
440
2 декабря 2019 15:35
Министр продолжает контролировать реализацию нацпроекта в отдаленных районах области. Здравоохранение
418
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
557
2 декабря 2019 13:03
Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой, а для мяса по-французски использовать индейку или кролика вместо свинины. Здравоохранение
402
2 декабря 2019 11:08
Это сделано в рамках программы обязательного медицинского страхования. Здравоохранение
349
2 декабря 2019 08:57
Вред несет громкость, с которой многие слушают музыку. Здравоохранение
245
Современная медицина
24 октября 2019 21:25
Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
110
18 октября 2019 18:00Подготовка к лазерной эпиляции
Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос. Современная медицина
116
16 октября 2019 17:51МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
307
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
140
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14870
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14730
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
237
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
557
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
490
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
447
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
775
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1148
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
459
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
462
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
735
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1964
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2431
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1667
Мероприятия