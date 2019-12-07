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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Малышева развеяла мифы об МРТ

7 декабря 2019 16:29
186
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры.
Телеведущая и врач Елена Малышева опубликовала в Instagram видео, в котором она и ее коллеги развенчали пять мифов о магнитно-резонансной томографии (МРТ), передает РИА Новости.

В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры: КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, МРТ основана на работе магнита.

Специалисты напомнили, что МРТ следует делать только если другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.

Вопреки сложившемуся у некоторых мнению, к процедуре, которая занимает около получаса, все же нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до ее проведения и сходить в туалет.

Кроме того, врачи отметили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование. 
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Комментарии


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В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры.
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