Малышева прокомментировала слова шведского ученого о пользе каннибализма
11 сентября 2019 16:04
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Содерлунд, выступая на фестивале Gastro Summit в Стокгольме заявил, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Малышева отметила, что такое развитие ситуации является недопустимым и указала на то, что "трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни".
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться", — заключила телеведущая в комментарии телеканалу "360".
Ее коллега по телепередаче "Жить здорово" Андрей Продеус поддержал данную точку зрения, отметив, что проявления каннибализма являются аморальными. Тем не менее, он добавил, что по своему составу человеческое мясо "мало отличается от других типов мяса".
"Это маразм какой-то. Он больной человек, этот шведский ученый. Любое проявление каннибализма — это аморально", — сказал он.
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