Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
14 ноября 2019 20:56
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Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка. Этот анализ не свидетельствует о наличии активной инфекции, а лишь говорит о том, что эта бактерия когда-то присутствовала в организме. Заменить его можно дыхательным уреазным тестом, пояснила Малышева.
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует. По словам ведущей, если пациенту назначают такой анализ, это говорит если не о мошенничестве, то о явном непрофессионализме врача.
Еще одним не стоящим трат в программе назвали исследование на вирус Эпштейна — Барр. Он есть практически у всех жителей планеты и не несет угрозы. То же самое касается и анализа на цитомегаловирус.
Отказавшись от вышеперечисленных анализов, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей, подсчитала ведущая.
Фото: соцсети
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