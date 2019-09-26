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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Луна из США будет лечиться в России. Видео

26 сентября 2019 20:13
172
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.
Девочку из США привезли на обследование в Россию, передает РИА Новости.

Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.

Это редкая болезнь – врожденный меланоцитарный невус.

Со временем пятно может спровоцировать рак.

Помочь малышке вызвался врач-онколог из Краснодара.

Родители собирают средства на лечение ребенка.

Видео здесь
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Комментарии



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