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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии

9 августа 2019 20:43
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Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя. На днях малышка перенесла операцию по ампутации омертвевшей части руки в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, передает life.ru.

- Это небо и земля - какой я впервые её увидела в реанимации и какая она сейчас… Весёлая, активная, незаметно никакой тревоги, мы с ней долго играли, - приводит слова омбудсмена аппарат уполномоченного на своём сайте.

Кузнецову удивил интерес девочки к машинкам. Принесённая омбудсменом кукла не заинтересовала ребёнка.

— Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда, — добавила Кузнецова.

Ребёнку пришлось удалить часть руки. Врачи рады, что удалось сохранить левую руку ребёнку. Когда девочку забрали от родственников, на обеих верхних конечностях уже начался некроз. Вчера президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что девочке поставят протез.

Ребёнок воспитывался в семье тёти без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Обвиняемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело. 


Фото:  © Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка/life.ru
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Комментарии



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