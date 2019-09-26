Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России

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25 сентября в рамках Российского национального конгресса кардиологов состоялся финал конкурса молодых кардиологов "Битва эрудитов 2019", в отборочных этапах которого приняли участие 23 команды из разных городов. В финале сразились команды из Самары, Москвы и Красноярска.В состав команды «Сердца Самары» входили - врач кардиолог Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина, капитан команды Н.А. Давыдова, ассистент кафедры факультетской терапии, врач функциональной диагностики СамГМУ Е.Ю. Губарева, а также сотрудники Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова - врач - кардиолог И.С. Муллова, врач сердечно-сосудистый хирург Н.А. Свечков и ординатор кафедры кардиологии и ССХ П.Д. Дуплякова.Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, в том числе и на английском языке, вопросы на общую эрудицию.По итогам конкурса победу одержала команда "Сердца Самары", передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО