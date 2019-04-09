Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача

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9 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил сотрудникам Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина исполняющего обязанности главного врача. Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян. В прошлом году Армен Бенян был главным врачом на стадионе чемпионата мира по футболу, под его руководством медицинская команда стала одной из лучших в России, продемонстрировав отличную подготовку и навыки работы на мероприятиях мирового первенства.Обращаясь к коллективу больницы, Михаил Ратманов подчеркнул, что министерством здравоохранения и Правительством области принято решение придать областной больнице имени В.Д. Середавина новый вектор развития. «Мне бы хотелось, чтобы заместители руководителя, руководители структурных подразделений, врачи, медицинские сестры, рядовые сотрудники помогли нам вывести больницу на тот уровень, которого она достойна. И чтобы через несколько лет больницу называли флагманом областного здравоохранения».Михаил Ратманов поблагодарил Дмитрия Николаевича Купцова за хорошую, ответственную работу и вручил ему Благодарность министра здравоохранения региона.26 лет Дмитрий Купцов проработал в областной больнице, которая благодаря и его личным стараниям носит имя его Учителя, Почетного главного врача больницы Владимира Диамидовича Середавина. 8 лет назад Дмитрий Купцов возглавил больницу. За это время на территории лечебного учреждения был построен и запущен в работу нефрологический центр для больных с заболеваниями почек, областной перинатальный центр, отремонтированы отделения больницы, реконструировано приемное отделение, внедряются новые технологии диагностики и лечения жителей губернии, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО