Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 9 апреля, 23:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/04:
USD 64.78
-0.57
EUR 72.97
-0.39
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача

9 апреля 2019 22:46
49
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян.
9 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил сотрудникам Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина исполняющего обязанности главного врача. Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян. В прошлом году Армен Бенян был главным врачом на стадионе чемпионата мира по футболу, под его руководством медицинская команда стала одной из лучших в России, продемонстрировав отличную подготовку и навыки работы на мероприятиях мирового первенства.

Обращаясь к коллективу больницы, Михаил Ратманов подчеркнул, что министерством здравоохранения и Правительством области принято решение придать областной больнице имени В.Д. Середавина новый вектор развития. «Мне бы хотелось, чтобы заместители руководителя, руководители структурных подразделений, врачи, медицинские сестры, рядовые сотрудники помогли нам вывести больницу на тот уровень, которого она достойна. И чтобы через несколько лет больницу называли флагманом областного здравоохранения».

Михаил Ратманов поблагодарил Дмитрия Николаевича Купцова за хорошую, ответственную работу и вручил ему Благодарность министра здравоохранения региона.

26 лет Дмитрий Купцов проработал в областной больнице, которая благодаря и его личным стараниям носит имя его Учителя, Почетного главного врача больницы Владимира Диамидовича Середавина. 8 лет назад Дмитрий Купцов возглавил больницу. За это время на территории лечебного учреждения был построен и запущен в работу нефрологический центр для больных с заболеваниями почек, областной перинатальный центр, отремонтированы отделения больницы, реконструировано приемное отделение, внедряются новые технологии диагностики и лечения жителей губернии, передает пресс-служба минздрава СО. 



Фото:    пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
9 апреля 2019  22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян.
Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
49
9 апреля 2019  14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
«Онкодозор» посетит Сызранскую центральную городскую больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.   Здравоохранение
141
8 апреля 2019  13:58
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
350
7 апреля 2019  12:00
В России появится новая медицинская специализация
В России появится новая медицинская специализация
Врачи новой для РФ специальности будут помогать пациентам в реабилитации. Здравоохранение
373
7 апреля 2019  11:27
В Сызрани растет количество заболеваний пневмонией
В Сызрани растет количество заболеваний пневмонией
Только за последнюю неделю рост числа заболевших составил 270%.  Здравоохранение
386
6 апреля 2019  12:38
Когда витамины вредны, рассказали ученые
Когда витамины вредны, рассказали ученые
По данным Росстата, только 14 процентов взрослых в стране обеспечены всеми необходимыми витаминами. Здравоохранение
439
5 апреля 2019  22:16
Устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом.
Волгоградские хирурги провели первую операцию в экзоскелете
Устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом.  Здравоохранение
393
5 апреля 2019  18:08
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава.
Минздрав предлагает штрафовать за призывы к отказу от вакцинации
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава.  Здравоохранение
365
5 апреля 2019  17:22
Главным врачом Чапаевской ЦГБ назначен Олег Долгих.
В Чапаевске заработал компьютерный томограф после ремонта
Главным врачом Чапаевской ЦГБ назначен Олег Долгих.   Здравоохранение
840
5 апреля 2019  10:12
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля. Здравоохранение
484
Весь список
Современная медицина
4 апреля 2019  18:26
Имплантация зубов в Санкт-Петербурге – клиника «ECONOMSTOM»
 Всем известный факт – стоматологические услуги никогда не были дешевыми.  Современная медицина
47
25 марта 2019  12:26
Лечение в Израиле
 Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт.  Современная медицина
176
15 марта 2019  14:05
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
 Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
117
Весь список
Новости медицины
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
420
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
526
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
576
Весь список


Видео
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
433
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
883
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
394
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
547
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
372
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4958
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
468
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1151
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1123
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2102
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2395
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1449
Весь список

Мероприятия
12 апреля одновременно вступят в ряды Юнармии воспитанники 17 учебных заведений Безенчукского района
В Тольятти впервые состоится Всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка
Волонтеры Победы начинают набор добровольцев для участия в праздничных мероприятий в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные