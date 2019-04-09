Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача
9 апреля 2019 22:46
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Обращаясь к коллективу больницы, Михаил Ратманов подчеркнул, что министерством здравоохранения и Правительством области принято решение придать областной больнице имени В.Д. Середавина новый вектор развития. «Мне бы хотелось, чтобы заместители руководителя, руководители структурных подразделений, врачи, медицинские сестры, рядовые сотрудники помогли нам вывести больницу на тот уровень, которого она достойна. И чтобы через несколько лет больницу называли флагманом областного здравоохранения».
Михаил Ратманов поблагодарил Дмитрия Николаевича Купцова за хорошую, ответственную работу и вручил ему Благодарность министра здравоохранения региона.
26 лет Дмитрий Купцов проработал в областной больнице, которая благодаря и его личным стараниям носит имя его Учителя, Почетного главного врача больницы Владимира Диамидовича Середавина. 8 лет назад Дмитрий Купцов возглавил больницу. За это время на территории лечебного учреждения был построен и запущен в работу нефрологический центр для больных с заболеваниями почек, областной перинатальный центр, отремонтированы отделения больницы, реконструировано приемное отделение, внедряются новые технологии диагностики и лечения жителей губернии, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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