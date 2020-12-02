Коллектив больницы № 1 имени Пирогова пополнили 27 врачей наиболее востребованных специальностей

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В 2020 году в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова утроились на работу 27 молодых специалистов с высшим медицинским образованием по следующим специальностям: анестезиология-реаниматология, кардиология, неврология, рентгенология, терапия, травматология и ортопедия, хирургия.

Привлечение в лечебные учреждения медицинских работников, решение кадрового вопроса – одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На укрепление кадровой составляющей медорганизаций, в том числе направлена и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Для пополнения лечебных отделений Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова молодыми квалифицированными врачебными кадрами ежегодно со студентами СамГМУ заключают договоры о целевом обучении в ординатуре по наиболее востребованным в учреждении специальностям.

Для привлечения молодых специалистов в больнице разработан и реализуется комплекс мер. Так, на базе лечебного учреждения широко применяется предоставление разнообразных мер социальной поддержки, льгот, оказание материальной помощи, в частности, оплата проезда к месту работы из районов Самарской области, компенсация за аренду жилья в Самаре и другие гарантии, которые распространяются на всех сотрудников больницы.

Врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Татаринцев работает в больнице им. Пирогова первый год. Вспоминает, когда пришел в отделение будучи студентом 4-го курса университета, был поражен слаженностью коллектива, тем, как сотрудники взаимодействуют друг с другом, помогая пациентам. «Сразу был виден результат усилий всей команды отделения, - отмечает Юрий. - Самое сложное – это пациенты в тяжелом состоянии, а спасти жизнь человеку непросто. Но если это удается, ты понимаешь, что сделал правильный выбор. Поэтому позже я заключил договор с администрацией больницы о целевом обучении в ординатуре. Это очень удобно, когда у тебя есть гарантированное место работы и ты в отделении уже работаешь, начинаешь общаться с коллективом, вливаться в него. Я обучаюсь без отрыва от производства. Администрация больницы помогает, профсоюзная организация. Мне нравится здесь работать. А опытные коллеги всегда помогают, покажут, расскажут, если есть вопросы».

Врач-стажер Олег Вахромов - ординатор второго года обучения в СамГМУ по специальности «анестезиология и реаниматология» тоже решил связать свою будущую профессию с этой нелегкой специальностью. «Попал сюда на 4 курсе в 2017 году и сразу понял, что здесь есть возможность встретить разные клинические случаи, экстренные ситуации, чего нет в других узкопрофильных специальностях, - рассказывает Олег. - Эта специфика работы и затянула, поэтому решил остаться здесь работать. Коллектив меня принял доброжелательно. Кроме того, есть хорошие меры поддержки. Когда я шел в ординатуру, у меня был заключен договор с отделением реанимации, я заранее знал, что через два года буду работать здесь. Это гарантия трудоустройства. Также меры материальной поддержки предусмотрены – повышенная стипендия, частично аренда жилья для иногородних. Это удобно, есть возможность приобрести хорошие практические знания, навыки, которые потом будут необходимы в работе по специальности, это значительно облегчает дальнейший профессиональный путь», передает пресс-служба облправительства.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №28 Алексей Башаев подчеркивает, что целевое обучение кадров – это всегда удобно в плане того, что можно заранее познакомиться с претендентами на место, пообщаться с ними, увидеть уровень подготовки, который им дали в вузе, их целеустремленность, оценить знания и способности. «У нас есть выбор - кому из претендентов дать целевое направление, - поясняет Алексей Олегович. - В этом году к нам пришли 27 молодых специалистов. Всем им были выданы гарантийные письма и все они трудоустроены. Пришедшие на работу молодые специалисты также могут претендовать на денежную выплату 166 тысяч рублей по списку востребованных специальностей Самарской области. Есть и поддержка от больницы – и материальная, и моральная. Мы практикуем наставничество. Закончив институт и ординатуру, человек работает под наблюдением наставника. Да и всего коллектива. В нашем отделении студенты, проходя практику, понимают, чем им в будущем предстоит заняться. В этом году три человека пришли к нам на работу, до этого были здесь санитарами, медбратьями. Мы их уже знаем, поэтому доверяем. А вообще молодые специалисты нужны в любой больнице, с ними приходят новые веяния, новые подходы. Медицина не стоит на месте, и кому, как не молодым, менять сложившиеся годами навыки, двигать отрасль вперед», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства