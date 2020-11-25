Количество коек, обеспеченных кислородом, в стационарах составляет около 70%

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24 ноября выступление министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в социальной сети Инстаграм были посвящены вопросам кислородотерапии и обеспеченности кислородом лечебных учреждений.

Когда стало понятно, что основным синдромом новой коронавирусной инфекции является дыхательная недостаточность, которая развивается вследствие развития воспаления легких, весной был проработан вопрос подготовки газификации стационаров. Министр сообщил, что на тот момент общее количество кислородных коек, которые планировалось разворачивать для больных составляло около тысячи.

Для прежнего режима работы отделений больниц этого количества было более чем достаточно, поскольку лишь небольшая часть пациентов с заболеваниями легких, сердца и реанимационные больные требовали постоянной кислородотерапии.

Сейчас же количество кислородных коек составляет приблизительно 70% от всего развернутого коечного фонда. За это время подготовили и провели газификацию на более чем трех тысячах стационарных коек.

И сегодня общая мощность кислородного потенциала госпиталей, которые принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией, составляет более 4300 коек. Таким образом, обеспечивается потребность в кислородотерапии больным с двухсторонним поражением легких.

22 тысячи метров кислородных магистралей ведут от основного газификатора, в который регулярно поставляется кислород, непосредственно к пациенту. И именно эти внутренние магистрали, словно кровеносные сосуды, только несущие кислород, на сегодняшний день обеспечивают стационары всей Самарской области.

Кроме того, есть передвижные, так называемые мобильные кислородные концентраторы, которые позволяют также давать очищенный кислород пациентам со среднетяжелым течением болезни. На сегодняшний день более 500 концентраторов находятся во всех учреждениях стационарного типа и еще около 400 концентраторов планируются к закупке в ближайшее время. Это будет резерв, усиление потенциала на случай непредвиденных ситуаций.

«На прошлой неделе мы вместе с курирующим ведомство заместителем председателя правительства региона Александром Борисовичем Фетисовым посетили крупнейшее предприятие области и страны «Куйбышевазот», — рассказал Армен Бенян. — На площадке этого предприятия в настоящее время идет производство медицинского кислорода и именно они путем перевозки на специальном автотранспотре обеспечивают все стационары области жидким и газообразным кислородом. Их мощности таковы, что на сегодняшний день имеется месячный запас кислорода. По нашей просьбе это учреждение увеличило производство медицинского кислорода», передает пресс-служба минздрава СО.

Выпуск 24.11.2020