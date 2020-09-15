Каждый седьмой получивший вакцину "Спутник V" жалуется на слабость и температуру

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Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", - сказал он.

Мурашко добавил, что вакцина прошла ряд клинических и доклинических испытаний и разработана на платформе, которая ранее уже использовалась для создания вакцин. "У нас данные по этой платформе очень большие, и мы можем спокойно говорить о безопасности этого препарата. Но любой лекарственный препарат, который выходит в широкое применение, должен получить более подробные, детальные данные о [его] применении уже у большого количества пациентов с разными диагнозами, с разными состояниями иммунитета", - отметил он.

Телемедицинский центр

Для сопровождения добровольцев, получивших вакцину в рамках третьего этапа исследований, работает специальный телемедицинский центр. "Этот центр очень важен для качества наблюдения, отслеживания всех возникающих симптомов после проведения вакцинации. Здесь четко регламентированы протоколы наблюдения в рамках дизайна клинического исследования. Мобильное приложение, разработанное Москвой, оно позволяет осуществлять видеозвонки, и операторы - это все специалисты с высшим медицинским образованием, которые имеют доступ к медицинской карте, то есть знают в том числе хронические заболевания пациентов. Это позволяет нам получить полный спектр данных по протеканию поствакцинального периода", - рассказал Мурашко.

"Мы постарались сделать так совместно с Министерством [здравоохранения РФ], чтобы инструменты общения на протяжении достаточно длительного полугодовалого периода были максимально для них [пациентов] комфортными. Это и телемедицинский центр, где непосредственно в первые три дня в обязательном порядке связываются с человеком. Это и мобильное приложение для тех, кто полагает заполнять сам показания своего здоровья. И также мы будем еще смотреть электронные браслеты для определенной категории, которые тоже позволят им в дистанционном формате отслеживать показания здоровья. Все они [данные] будут заноситься в электронную медицинскую карту и отслеживаться уже непосредственно врачом", - сказала журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Производство вакцины

Мурашко также сообщил, что производство вакцины "Спутник V" идет по плану, три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины.

"Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", - сказал министр.

Мурашко добавил, что в настоящее время первая партия вакцины от коронавируса доставляется во все регионы в России. Первыми препарат получат медики, учителя и работники других профессий, которые много общаются непосредственно с населением. Кроме того, параллельно медицинский персонал обучают работать с препаратом. "Я думаю, что уже большие объемы производители начнут поставлять в конце ноября - в декабре. Это те, которые позволят нам уже выходить не только на группы риска, но и в том числе более широко прививать население", - рассказал он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСC