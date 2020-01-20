Кардиолог предупредил россиян о бессимптомной смертельно опасной болезни
20 января 2020 21:04
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По словам специалиста, около 3,5% россиян страдают фибрилляцией предсердий, при этом из них лишь у 30% выявлен соответствующий диагноз. Фибрилляция предсердий — достаточно распространённая форма аритмии, но она в шесть раз увеличивает риск развития сердечной недостаточности и возникновения инсульта.
— Около 30% людей узнают, что у них есть это заболевание, когда случается инсульт или инфаркт. Часто он бывает первым и последним симптомом. Наступает внезапная сердечная смерть, — завил кардиолог Филипп Копылов.
Основными факторами развития заболевания специалист назвал возраст старше 65 лет, повышенное артериальное давление и наличие прочих сердечно-сосудистых заболеваний. Однако если вовремя диагностировать фибрилляцию предсердий и начать правильное лечение, то риск смерти от инсульта снижается сразу на 70%, подчёркивает врач.
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