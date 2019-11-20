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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Изменятся правила прохождения нарколога для получения водительских прав

20 ноября 2019 19:17
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В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.
С 22 ноября 2019 года в связи со вступлением в силу приказа №731н Министерства здравоохранения РФ изменится порядок прохождения наркологического освидетельствования для получения водительского удостоверения. Обязательным станет прохождение CDT-диагностики (анализ на хронический алкоголизм) и анализа на 10 наркотических веществ.

Приказ призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством, а также является одной из профилактических мер смертности и инвалидизации от ДТП.
Обращаем внимание, в связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан, передает пресс-служба минздрава СО. 


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Комментарии



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