Изменятся правила прохождения нарколога для получения водительских прав

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С 22 ноября 2019 года в связи со вступлением в силу приказа №731н Министерства здравоохранения РФ изменится порядок прохождения наркологического освидетельствования для получения водительского удостоверения. Обязательным станет прохождение CDT-диагностики (анализ на хронический алкоголизм) и анализа на 10 наркотических веществ.Приказ призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством, а также является одной из профилактических мер смертности и инвалидизации от ДТП.Обращаем внимание, в связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: соцсети