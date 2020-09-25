Из-за бешенства объявлен карантин в одном из районов Самарской области

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Данная информация появилась в подписанном Дмитрием Азаровым постановлении.

Информация о введении карантинных мер следует из подписанного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым постановления. Из-за неблагополучной ситуации с бешенством в Шигонском районе, там были введены карантинные меры. В таком случае, до 21 ноября 2020 года на всей территории действуют ряд ограничений: запрещаются выставки кошек и собак, а также торговля на территории населённого пункта домашними животными.

В документе также сообщается об запрете на вывоз животных за пределы карантинной территории. Об этом сообщается в самом документе. Напоминаем, что за последние два месяца в Самарской области также фиксировались новые очаги АЧС, которые распространяются на диких животных и домашний скот, таких как: свиньи и кабаны, сообщает ПроГородСамара.