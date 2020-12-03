Из средств ОМС закуплено медицинского оборудования почти на 40 млн рублей

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На эту сумму было поставлено 66 единиц медтехники в лечебные учреждения Самарской области, сообщили в региональном фонде обязательного медицинского страхования 2 декабря.



Оборудование закупалось в течение 2020 года, всего было потрачено 39 млн 897 тысяч рублей.



В том числе в больницы поступили 34 монитора пациента анестезиологии и реанимации для контроля ряда важных жизненных физиологических параметров, 6 дефибрилляторов, 2 аппарата УЗИ и 4 электрокардиографа.



Кроме того, были отремонтированы 16 вышедших из строя единиц техники, располагающихся в медицинских организациях региона, на сумму 705 тысяч рублей (в т.ч. 10 компьютерных томографов и 5 рентген аппаратов), пишет СО ОНЛАЙН.