Из новых выявленных случаев коронавируса 66 в Самаре

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Как сообщает оперштаб, на 21 сентября в регионе подтверждено 112 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 66 в г. Самара,

- 11 в г. Тольятти,

- 6 в г. Новокуйбышевск,

- 5 в г. Кинель,

- 4 в Похвистневском районе,

-3 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Сызрань,

- 2 в Хворостянском районе,

- 2 в Красноармейском районе,

- 1 в г. Жигулёвск,

-1 в г.Чапаевск,

- 1 в Кинель-Черкасском районе,

- 1 в Богатовском районе,

- 1 в Волжском районе,

- 1 в Пестравском районе,

- 1 в Приволжском районе,

- 1 в Челно-Вершинском районе,

- 1 в Безенчукском районе,

-1 в Большеглушицком районе,

- 1 в Кошкинском районе.



8 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (3 - г.Самара, 2 –г.Тольятти, по 1 - г.Кинель, Челно-Вершинский, Кошкинский районы); 83 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 21 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 10776 случаев коронавируса.

Скончались 173 человека, в том числе мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,42, по стране - 13,35.



Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8276, в том числе 19 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Большая Глушица, Новокуйбышевск, Чапаевск).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4149, нарастающим итогом 668320



На 20.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 234 человек