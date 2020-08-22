Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне

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Программа стажировки для «резервистов» организована по поручению Президента России Владимира Путина. Самарская область является активным участником программы. В прошлом году благодаря совместной работе кабинета министров регионального Правительства и представителей других регионов страны, а также федеральных органов власти был разработан проект, который касается повышения доступности качества работы первичного звена региональной системы здравоохранения.Большая часть выработанных предложений и решений сегодня активно применяются на практике и учтены при разработке региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение».«Благодаря серьезному рабочему настрою и желанию добиться конкретного результата команда кадрового управленческого резерва добилась решения поставленных задач», — отметил Губернатор Дмитрий Азаров.Команда проекта посетила медицинские учреждения региона. Изучив ситуацию и проведя анализ, совместно с региональными властями они подготовили комплекс предложений. На их основе Губернатор дал ряд поручений, что позволило наладить основные процессы в короткие сроки.Результаты внедрения проекта можно оценить уже сегодня. Так, например, во всех детских поликлиниках реализуются инструменты бережливого производства. В рамках трехстороннего соглашения между «Национальным институтом качества» Росздравнадзора, Самарским государственным медицинским университетом и региональным минздравом создан «Центр бережливых технологий и управления качеством в здравоохранении». Важно отметить, что проекты по внедрению систем менеджмента качества стартовали в ряде крупнейших медицинских учреждений региона. Также в Самарской области организован единый контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу. За 11 месяцев работы контакт-центр принял более 230 тысяч звонков, в том числе более 26 тысяч звонков, касающихся новой коронавирусной инфекции, помог организовать запись к специалистам для 100 тысяч жителей.Кроме того, была разработана и внедрена централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Она позволила усилить контроль доведения необходимых медикаментов до пациентов. Реализован проект краудсорсинга со сбором мнений, идей и предложений жителей Самарской области по улучшению работы поликлиник.Внимания заслуживает и единая информационная система управления потоками пациентов, которая объединила в себе все каналы взаимодействия с гражданами: от записи на прием к врачу до госпитализации и выписки. Помимо прочего был создан Центр обработки данных, на базе которого ведется развитие цифровизации здравоохранения региона.«Рад, что задуманное воплощается в жизнь и мы получаем не просто предложения на словах, а реальные проекты, которые будут взяты в работу региональным минздравом», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Предложенные региональной командой Самарской области практики по развитию первичного звена здравоохранения высоко оценены участниками и организаторами Программы. Многие из них будут взяты на вооружение в других регионах страны, передает пресс-служба облправительства.