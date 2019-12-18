Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от новых машин скорой помощи медучреждениям региона
18 декабря 2019 19:06
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В Самарской области работают 4 станции и 19 отделений скорой. В круглосуточном режиме на вызовы жителей выезжают 197 бригад. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», реализуемого по инициативе Президента страны Владимира Путина, сегодня регион получил 38 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи.
«Машина скорой помощи очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии, – отметила медсестра-анастезист специализированной выездной бригады Тольяттинской станции скорой помощи Наталья Логинова. – В ней есть все, чтобы следить за сознанием, дыханием, сердечным ритмом пациента. Ну и новые машины, конечно, более комфортные для работы всей бригады».
Преимущества новых машин оценили и водители. По словам Ивана Егорова, «автомобили прекрасно показывают себя на дороге, при этом комфортно не только пациенту, но и фельдшерам, и водителю».
Сегодня в парке скорой медицинской помощи губернии находится 375 автомобилей. При поддержке руководителя региона Дмитрия Азарова с 2017 года служба «03» суммарно обновилась на 123 машины, что составляет треть всего парка. Только в этом году бригадам «скорой» был передан 61 автомобиль.
Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи региона направлено, в первую очередь, на сохранение жизней людей, снижение смертности и повышение доступности первичной помощи. Это одни из важнейших целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые были инициированы главой государства.
«Я знаю, что в этой работе мы добьемся результата. Но мы точно не обойдемся без вас – врачей, которые всегда «на передовой», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к медикам. – Именно врач скорой медицинской помощи первым приходит на помощь человеку, борется за его жизнь и здоровье».
Глава региона отметил, что реализации национальных проектов, и, прежде всего, касающихся отрасли здравоохранения, уделяется первостепенное внимание. «Совсем недавно в Калининграде в ходе расширенного заседания президиума Госсовета Президентом страны приняты очень важные решения по укреплению первичного звена и прежде всего – материально-технической базы стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов», – обратил внимание врачей руководитель области.
Напомним, в рамках нацпроекта в 2019 году в области открыто 14 ФАПов, в 2020 их число увеличится еще на 18. Кроме того, в сельские районы поставлены 20 автомобилей высокой проходимости «Нива» для доставки пожилых граждан до медучреждений. Ведется работа по оптимизации во всех ЛПУ процедуры прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с использованием принципов «Бережливого производства». Внедряются электронные сервисы по записи граждан на прохождение осмотров, по дооснащению детских поликлинических отделений современным оборудованием: до конца года будет закуплено 30 единиц оборудования для 14-ти детских поликлинических отделений. Строятся и реконструируются больницы для взрослых.
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников бригад скорой помощи за нелегкую работу: «Я понимаю, насколько это трудная и часто неблагодарная работа: человек, выходя из больницы, часто хочет искренне сказать слова благодарности тому врачу, который сделал операцию, который за ним ухаживал, но как правило с врачом скорой помощи он видится один раз. Зачастую люди просто не вспоминают о том, кто первым пришел на помощь, кто сохранил им жизнь. Я хочу вас искренне поблагодарить за всех, кому вы спасли жизни и здоровье. За всех, кто хотел вам сказать слова благодарности, но не смог найти врача, который пришел первым на помощь».
Губернатор вместе с врачами осмотрел новые автомобили «скорой». Медики поблагодарили Главу региона за поддержку в вопросах обновления автопарка СМП и подчеркнули – с новыми машинами им будет гораздо удобнее работать и оказывать экстренную помощь пациентам. Дмитрий Азаров подчеркнул, что темпы модернизации системы здравоохранения региона будут только нарастать в последующие годы, поскольку от этого зависит здоровье и качество жизни людей, передает пресс-служба облправительства.
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