Горячее питание для самарских медиков COVID-больниц оплатит бюджет

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания оперативного штаба предложил сделать нормой горячее питание для медиков, работающих в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее горячее питание врачам и медработникам привозили волонтеры, оно закупалось в рамках благотворительных акций за счет предпринимателей и меценатов.
Теперь такая мера помощи медикам станет обязательно, средства на это найдут в региональном бюджете.
Также Дмитрий Азаров поручил областному минздраву обеспечить все выплаты, в том числе дополнительные премии врачам и медработникам Самарской области до 15 декабря. Контроль за поручение возложен на министра здравоохранения Армена Беняна. Он подтвердил, что поручение будет выполнено, пишет «ФедералПресс».
Фото pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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