Горячее питание для самарских медиков COVID-больниц оплатит бюджет

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Губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания оперативного штаба предложил сделать нормой горячее питание для медиков, работающих в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее горячее питание врачам и медработникам привозили волонтеры, оно закупалось в рамках благотворительных акций за счет предпринимателей и меценатов.

Теперь такая мера помощи медикам станет обязательно, средства на это найдут в региональном бюджете.

Также Дмитрий Азаров поручил областному минздраву обеспечить все выплаты, в том числе дополнительные премии врачам и медработникам Самарской области до 15 декабря. Контроль за поручение возложен на министра здравоохранения Армена Беняна. Он подтвердил, что поручение будет выполнено, пишет «ФедералПресс».

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