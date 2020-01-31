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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Голикова рассказала, что ждёт почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая на фоне эпидемии

31 января 2020 20:03
84
Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса.
Первые случаи заражения уже зафиксированы на территории нашей страны.

Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса, передает life.ru. Об этом в пятницу заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, которая ранее возглавила оперативный штаб по предотвращению распространения "китайской эпидемии" в нашей стране.

— Нет, [отмена] не планируется, — заявила Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что, по предварительным данным, вирус, если даже и попадёт на посылку, до России добраться не успеет: он погибает в течение 30 минут, оказавшись вне организма человека. 
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Комментарии


Здравоохранение
31 января 2020  20:03
Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса.
Голикова рассказала, что ждёт почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая на фоне эпидемии
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