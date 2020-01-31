Голикова рассказала, что ждёт почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая на фоне эпидемии

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Об этом в пятницу заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, которая ранее возглавила оперативный штаб по предотвращению распространения "китайской эпидемии" в нашей стране.— Нет, [отмена] не планируется, — заявила Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.Отметим, что, по предварительным данным, вирус, если даже и попадёт на посылку, до России добраться не успеет: он погибает в течение 30 минут, оказавшись вне организма человека.