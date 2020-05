Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

129

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — отметила вице-премьер.По словам Голиковой, «не надо даже думать», что врачи пытаются скрыть статистику по смертям.Голикова добавила, что общие показатели смертности в апреле будут доступны только в конце мая. «Сейчас есть данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные загсов, после 20-го числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель», — объяснила она.12 мая газета Financial Times сообщила, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти. The New York Times также опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК эти сообщения назвал «возмутительными попытками использовать смерти от COVID-19 для очернения других стран».Позже агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от этой болезни умирают намного реже, чем в среднем по миру. В самой ВОЗ заявили, что не ведут с Москвой переговоры на эту тему, а для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе.При том, что Россия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, по общему количеству смертей Россия находится в конце второго десятка. По данным статистического портала Worldometer, смертность на миллион человек в стране во много раз ниже, чем в большинстве стран Западной Европы. Наибольший показатель смертности от коронавируса по отношению к численности населения зафиксирован в Бельгии (781 на миллион жителей), где умерли более 9 тыс. человек. В России этот показатель равен 18.