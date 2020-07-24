Главврач онкоцентра Андрей Орлов: «Самарская набережная стала символом здорового города»

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Акция прошла с соблюдением всех противоэпидемических мер. За несколько часов работы в «палатку здоровья» обратились порядка 150 человек.Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. О важности раннего выявления онкозаболеваний и профилактики рака говорил и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании 2019 года. Сегодня медучреждения региона оснащают современным оборудованием, планируется открытие центров амбулаторной онкологической помощи.Место проведения профилактической акции выбрали не случайно, рассказывает главный врач онкодиспансера Андрей Орлов.«В настоящее время набережная нашего города очень способствует проведению подобных мероприятий. Мы помним время еще буквально лет 10 назад, когда мы даже не смели поставить сюда свою палатку, потому что здесь стояли всевозможные шашлычные. И говорить о здоровом образе жизни здесь было даже не уместно. Тогда нашим губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, а в те годы мэром, было принято решение вернуть лицо нашей набережной, чтобы она была не только символом города, но и символом здорового города, здорового населения».Именно летом, говорят врачи, важно уделять особое внимание профилактике злокачественных новообразований кожи. Если говорить о статистике подобных акций, то при обследовании 100 человек, как правило, у каждого 5-го наблюдаются изменения кожных покровов.«Солнечное излучение приносит не только пользу нашему организму, но и может стать причиной такого опасного заболевания, как меланома. Меланома - злокачественная опухоль, которая локализуется преимущественно на коже. Считается, что около 90% всех случаев меланомы связаны с воздействием ультрафиолетового излучения, как природного (естественное солнце), так и искусственного (солярии). Люди со светлой кожей имеют меньшую защиту и более подвержены воздействию ультрафиолетового излучения, но риск развития меланомы существует для всех фототипов кожи. Инсоляция является наиболее предотвратимым фактором риска для всех типов рака кожи, включая меланому», - рассказывает заведующая отделением медицинской профилактики онкодиспансера Ольга Козлова.Медики отмечают, наслаждаться солнцем нужно, соблюдая несколько простых правил. По возможности лучше носить одежду, максимально закрывающую тело от солнечных лучей. Следует помнить о головных уборах и солнцезащитных очках. Людям, склонным к появлению солнечных ожогов, рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Избегать пребывания на солнце, особенно с 11.00 до 16.00, когда ультрафиолетовые лучи являются самыми сильным, передает пресс-служба .