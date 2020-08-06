Главным врачом областной больницы имени В.Д. Середавина назначен Сергей Пушкин

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В 1994 году Сергей Пушкин окончил Самарский государственный медицинский университет. Медицинский стаж Сергея Юрьевича - 27 лет, из них 23 года он проработал в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Был врачом-торакальным хирургом, заведующим хирургическим торакальным отделением, заместителем главного врача по хирургии. Доктор медицинских наук. С апреля 2019 года возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу № 8, передает пресс-служба минздрава СО.