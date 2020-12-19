Главным врачом Самарской больницы №6 стал Расим Шамсудинов

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В Самаре назначили нового главного врача городской больницы № 6. Этот пост занял хирург Расим Шамсудинов. В пятницу, 18 декабря, министр здравоохранения региона Армен Бенян представил его коллективу медучреждения.



- Расим Шамсудинов до этого работал заместителем главного врача по хирургии больницы им. В.Д. Середавина. Его стаж в сфере здравоохранения составляет более 20 лет, - рассказали в пресс-службе областного Минздрава.



Предыдущего руководителя горбольницы № 6 - Александра Тезикова - отстранили от занимаемой должности 15 декабря. Своего поста он лишился после проведения проверки, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым, передает sova.info.



Фото: министерство здравоохранения Самарской области / Instagram / sova.info