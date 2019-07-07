Главный диетолог Минздрава опроверг сообщения о норме потребления молока
7 июля 2019 18:43
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По его словам, они являются ценными пищевыми продуктами, так как обладают высокой биологической ценностью: содержат почти все вещества, необходимые и незаменимые для роста и развития организма.
— Поэтому таких ограничений я не знаю. Официальных, научно обоснованных [данных. — Прим. Лайфа] не знаю. Если человек здоров или даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно, — сказал Тутельян.
Примечательно, что большое значение молочные продукты имеют для питания как детей, так и пожилых людей, также это одни из наиболее ценных продуктов для спортсменов и диабетиков.
При этом ранее врачи рассказали, какое количество молочных продуктов является оптимальным, а какое — опасным.
Фото © Pixabay
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