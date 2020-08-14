Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян рассказал о том, чему нас научил COVID-19. Видео
14
августа 2020
18:53
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Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян рассказал о том, чему нас научил COVID-19 и какие изменения ждут региональную систему здравоохранения в ближайшем будущем.
Вторая волна коронавируса для Самарской области реальность? Когда скорая помощь станет более доступной? Зачем министру здравоохранения работать в больнице? На эти и другие волнующие вопросы ответил новый министр здравоохранения Армен Бенян.
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