Где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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- 18 в г. Самара,- 8 в г. Тольятти,- 4 в г. Новокуйбышевск,- 3 в г. Отрадный,- 2 в Кинель-Черкасском районе,- 1 в г. Сызрань,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в​ Красноармейском районе,- 1 в Пестравском районе- 1 в Ставропольском районе,3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 – г.Тольятти,1 - г.Самара); 27 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 11 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 6660 случаев коронавируса.Скончались 80 человек, в том числе женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,51, по стране - 9,09.Коэффициент летальности в области - 1,2, в стране - 1,64.Выздоровели больше половины пациентов - 4442, в том числе 2 человека выписаны из стационаров Самары, 8 человек из Самары, Тольятти, Сызрани завершили амбулаторное лечение.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4466, нарастающим итогом 408277.На 25.07.2020 меднаблюдение проводится в отношении 314 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.