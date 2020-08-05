Где в регионе выявлены случаи новой коронавирусной инфекции

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- 16 в г. Самара,- 7 в г. Тольятти,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в г. Сызрань,- 2 в Красноярском​ районе,- 2 в Похвистневском районе,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Шигонском районе.5 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (по 2 - г. Новокуйбышевск, г. Самара, 1 - Исаклинский район); 24 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​Всего в регионе зафиксировано 7045 случаев коронавируса.Скончались 102 человека, в том числе трое мужчин: 81 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, 79 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, 54 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И две женщины: 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,19, по стране - 9,92.Коэффициент летальности в области - 1,45, в стране - 1,67.Выздоровели больше половины пациентов - 5280, в том числе 27 человек выписаны из тационаров Самары, Тольятти, Волжской ЦРБ, 92 пациента завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель-Черкассы, Ставропольский, Волжский районы).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 3637, нарастающим итогом 441289, передает пресс-служба оперштаба СО.