Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

17 сентября в регионе подтверждено 125 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 52 в г. Самара,
- 16 в г. Похвистнево,
- 11 в г. Новокуйбышевск,
- 9 в Похвистневском районе,
- 6 в г. Кинель,
- 4 в Волжском районе,
- 3 в г. Тольятти,
- 3 в Красноярском районе,
- 3 в Сергиевском районе,
- 3 в Кинель-Черкасском районе,
- 2 в г. Чапаевск,
- 2 в Исаклинском районе,
- 2 в Красноармейском районе,
- 2 в Челно-Вершинском районе,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в г. Отрадный,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Ставропольскомрайоне,
- 1 в Сызранском районе,
- 1 в Хворостянском районе.
21 человек выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (12 - г.Самара, 3 – г.Новокуйбышевск, по 2 – г.Кинель, г.Похвистнево, по 1 – Безенчукский, Красноармейский районы); 87 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 17 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 10312 случаев коронавируса.
Скончались 159 человек, в том числе:
мужчина 58 лет, страдавший онкологическим заболеванием,
женщина 61 года, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 64, 75, 80 и 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 77 и 88 лет, а также мужчины 74 и 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 50 и 55 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 66 лет;
женщина 30 лет, страдавшая заболеванием крови.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 4,98, по стране - 13,06.
Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,76.
Выздоровели почти 80% пациентов - 7947, в том числе 30 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Кинель), 29 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский, Волжский районы, Похвистнево).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4715, нарастающим итогом 650686.
На 16.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 240 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
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