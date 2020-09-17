Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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17 сентября в регионе подтверждено 125 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 52 в г. Самара,

- 16 в г. Похвистнево,

- 11 в г. Новокуйбышевск,

- 9 в Похвистневском районе,

- 6 в г. Кинель,

- 4 в Волжском районе,

- 3 в г. Тольятти,

- 3 в Красноярском районе,

- 3 в Сергиевском районе,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 2 в г. Чапаевск,

- 2 в Исаклинском районе,

- 2 в Красноармейском районе,

- 2 в Челно-Вершинском районе,

- 1 в г. Жигулёвск,

- 1 в г. Отрадный,

- 1 в Безенчукском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Ставропольскомрайоне,

- 1 в Сызранском районе,

- 1 в Хворостянском районе.

21 человек выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (12 - г.Самара, 3 – г.Новокуйбышевск, по 2 – г.Кинель, г.Похвистнево, по 1 – Безенчукский, Красноармейский районы); 87 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 17 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 10312 случаев коронавируса.

Скончались 159 человек, в том числе:

мужчина 58 лет, страдавший онкологическим заболеванием,

женщина 61 года, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 64, 75, 80 и 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 77 и 88 лет, а также мужчины 74 и 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 50 и 55 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 66 лет;

женщина 30 лет, страдавшая заболеванием крови.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 4,98, по стране - 13,06.

Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,76.

Выздоровели почти 80% пациентов - 7947, в том числе 30 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Кинель), 29 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский, Волжский районы, Похвистнево).

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4715, нарастающим итогом 650686.

На 16.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 240 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.